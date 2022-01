Fyrte opp inne i leiligheten sin

39-åringen kom med en uforbeholden tilståelse når det gjaldt samtlige forhold i tiltalen da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

31. mai i fjor var 39-åringen hjemme i leiligheten hvor han bodde i Stavanger. Han var ruset og hadde også noe narkotika på seg.

Av ikke helt forklarlige grunner fikk han det for seg at han ville tenne på leiligheten hvor han bodde. Dermed laget han en liten «cocktail» av blant annet papir og aceton og/eller lighterbensin og tente på med lighter. Det hele antente raskt og brannen utviklet seg med stor hurtighet i hele gangen.

Brannen medførte at leiligheten og alt innbo i denne ble totalt utbrent og medførte også skader i leiligheten over denne.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for grovt skadeverk.

I forbindelse med at han ble pågrepet etter brannen ble det også funnet 8,08 gram amfetamin, 2,63 gram hasj og sju narkotiske tabletter på ham.

Ranet apotek

9. august i fjor ranet han også et apotek i Stavanger. Retten fant det bevist at 39-åringen hadde da en lengre periode slitt med å være uten medisiner i form av blant annet Xanor som han normalt fikk foreskrevet av fastlege.

«Etter brannen ønsket ikke fastlegen dette lenger, slik at tiltalte fikk ny fastlege som heller ikke ønsket å skrive ut dette til tiltalte. Tiltalte opplevde å ikke få nevneverdig hjelp av den nye legen, og var svært frustrert», heter det i dommen.

Etter litt fram og tilbake endte det med at han gikk inn i det aktuelle apoteket med en tapetkniv og utbrøt at dette var et ran eller «nå skal jeg rane dere», og dernest «hvor er Xanoren», før han gikk selv rett inn bak disken og forsynte seg med medisiner. En ansatt på stedet klarte å trykke på alarmen og 39-åringen ble pågrepet senere samme dag i byen.

Sør-Rogaland tingrett, avdeling Stavanger tinghus kom også til at han skulle dømmes for noen andre mindre alvorlige lovbrudd.

Straffen ble fengsel i to år og tre måneder der han får fradrag for 169 dager i varetekt. Han må også betale 68.468 kroner i erstatning til et forsikringsselskap.

