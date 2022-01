Skal ha lurt folk til å betale for byggetjenester

Det er statsadvokat Asbjørn Eritsland som har tatt ut tiltale mot en 51 år gammel mann fra Stavanger.

Tiltalen lyder blant annet på grovt bedrageri. Dette ved at han i perioden fra 19. august til 12. november 2020, i egenskap av å være daglig leder i et byggefirma, skal ha forledet en kvinne til å forskuddsbetale 106.500 kroner for en byggetjeneste. Ifølge tiltalen unnlot å fortelle at selskapet ikke hadde evne eller til hensikt å oppfylle avtalen.

27. og 28. oktober 2020 skal han også ha forledet en annen kvinne til å betale seg 30.000 kroner for byggetjenester som han ikke skal ha hatt til hensikt å levere. 28. oktober 2020 skal han også ha fått ytterligere en kvinne til å forskuddsbetale 50.000 kroner for en byggetjeneste han ikke skal ha hatt til hensikt å levere.

Også 29. oktober 2020 skal han ha fått en kvinne til å forskuddsbetale 50.000 kroner der han skal ha unnlatt å fortelle at selskapet ikke hadde evne eller til hensikt å oppfylle avtalen.

Det skal han også ha gjort 26. mars i fjor da han skal ha fått en kvinne til å forskuddsbetale seg 30.000 kroner for en byggetjeneste han ikke skal ha hatt til hensikt å levere.

I tillegg lyder tiltalen på en rekke tilfeller av forhold der 51-åringen skal ha solgt gjenstander på internett, der han skal ha fått betydelige summer i betaling for varer han ikke skal ha hatt eller hatt til hensikt å levere. Blant annet skal han i egenskap som daglig leder i byggefirmaet fått et firma på Østlandet til å betale seg 93.799 for to tilhengere som han ikke skal ha hatt til hensikt å levere.

Det er satt av tre dager til saken som skal opp i Stavanger tinghus 16. mars. Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om at 51-åringen skal betale erstatning/oppreisning til de fornærmede.

[ – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav ]