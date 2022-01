Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Bygg Team Haugesund AS ble slått konkurs i Stavanger tinghus.

Bakgrunnen for det var et krav på 381.522 kroner som har sin bakgrunn i utestående merverdiavgift og arbeidsgiveravgift, samt forsinkelsesrenter og gebyr.

Skyldneren opplyste at selskapets eiendeler består av kroner 3500 på en bankkonto og anslo selskapets samlede gjeld til omkring 481.000 kroner.

Bygg Team Haugesund AS omsatte for 651.000 kroner i 2020 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 229.000 kroner.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble den 20.10.2021 avholdt utleggsforretning mot skyldneren uten at dekning ble oppnådd, og det foreligger derfor en presumsjon for at skyldneren er insolvent jf. konkursloven § 62. Begjæring ble innsendt innen fristen på tre måneder. På bakgrunn av opplysninger om skyldnerens økonomi er det ikke grunn til å tro at selskapet kan gjøre opp sin gjeld og retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt i Stavanger tinghus 15. mars i år.

