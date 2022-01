Onsdag ettermiddag, klokken 15.32, fikk nødetatene melding om en trafikkulykke i sørgående felt på E39 ved Solasplitten.

Brannmannskaper ifra Schancheholen stasjon rykket ut.

Aftenbladet melder at to biler er involvert, og at ett felt er stengt.

Det skal ikke være personskader.

Saken oppdateres.