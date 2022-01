Mistet førerkortet etter at han ble stoppet av politiet

Den 32 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Sandnes tinghus.

24. august 2020, omkring klokken 04.25, kjørte han en varebil på Klepp til tross for at han var påvirket av amfetamin. En blodprøve tatt av klokken 05.00 samme natt viste en påvirkningsgrad tilsvarende over 0,5 i promille.

6. mai i fjor ble 32-åringen på nytt stoppet av politiet i en kontroll. Denne gangen, omkring klokken 12.45, i Jærvegen på Klepp. En blodprøve tatt av ham klokken 13.20 viste at han var påvirket av amfetamin tilsvarende en promille på over 0,2.

I forbindelse med denne kjøreturen kjørte han bilen uten å ha gyldig førerkort.

«Etter en samlet vurdering hvor både skjerpende og formildende omstendigheter hensyntas, mener retten at fengselsstraffen passende kan settes til 18 dager betinget fengsel», heter det i dommen.

Han ble også dømt til å betale en bot på 37.500 kroner og mistet førerretten i 18 måneder. Han får fradrag for tiden der førerkortet har vært beslaglagt, men må avlegge full ny førerprøve for å få førerretten tilbake.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]