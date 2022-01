To innbrudd på Våland

I løpet av natt til mandag var det to boliginnbrudd på Våland i nærheten av Stavanger universitetssjukehus.

Det ble tatt flere løse gjenstander fra boligene.

En mann og en kvinne er pågrepet og mistenkt i saken.

– De er ikke helt ukjent for politiet, sier operasjonsleder Thomas Nordvik til RA.

RA erfarer at det ble stjålet en Mac, og at det var Apple-funksjonen hvor man kan lokalisere enheten med GPS som gjorde at politiet lokaliserte innbruddstyvene.

Politiet bekrefter at det ble stjålet en Mac og kommenterer følgende:

– Politiet hadde ressurser i nærheten. En politipatrulje sjekket en adresse i området. Vi fikk ransaket denne adressen og gjenstandene ble funnet. Det er kjekt for dem som får tingene sine tilbake, sier operasjonslederen.

