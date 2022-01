Mann (89) mistet førerkortet

Den 89 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken mot ham nylig var oppe i Stavanger tinghus.

28. november i fjor, omkring klokken 13.10, kjørte mannen på Solasplitten i retning Sola. Der oppdaget han for sent at han lå i feil kjørefelt i forhold til hvor han skulle videre.

«Han la seg brått over fra høyre kjørefelt til venstre kjørefelt like før veien splittes, til tross for at det var sperrelinje mellom feltene. Han så seg ikke tilstrekkelig for da han la seg over mot venstre felt, og kolliderte nesten med bil med kjennemerke ******* som kom kjørende i samme retning i venstre kjørefelt. Han svingte av for sent og kolliderte i autovernet som skiller feltene der veien deles. Det oppsto materielle skader på bilen og på autovernet», heter det i dommen.

Retten kom til at 89 åringen hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han hadde handlet uaktsomt.

Sør-Rogaland tingrett kom til at han skulle dømmes til å betale en bot på 7000 kroner.

Retten kom også til at han skulle fradømmes førerretten i seks måneder, men får fradrag for tiden som har gått siden 28. november i fjor.

