Butikk gikk konkurs – daglig leder skal ikke ha ført regnskap

Saken mot en 33 år gammel mann skal opp i Stavanger tinghus 17. mars i år.

Tiltalen lyder på overtredelse av bokføringsloven. Dette ved at han i 14 måneder forut for konkursåpning i egenskap av å være styreleder og daglig leder i et firma som drev en klesbutikk i Stavanger, skal han ha unnlatt å føre eller sørge for at det ble ført fortløpende og fullstendig regnskap i firmaet.

«Bokføring skal skje så ofte som virksomhetens og transaksjonenes art og omfang tilsier. Bokføringen skal være à jour innen fristene for pliktig regnskapsrapportering og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned. Departementet kan i forskrift gjøre unntak fra kravet om ajourføring hver fjerde måned for bokføringspliktige med få transaksjoner. Kontanttransaksjoner skal registreres daglig, med mindre det benyttes fast kasse og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, årsregnskap, årsberetning eller regnskapsoppbevaring som er fastsatt i lov eller forskrift i medhold av lov», heter det blant annet i loven.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning i forbindelse med at saken skal opp for retten.

