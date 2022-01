Skal ha dyttet kvinne og tatt mobilen hennes

Det er statsadvokat Tore Kulstad som har tatt ut tiltale mot en 28 år gammel kvinne fra Stavanger.

Den lyder blant annet på ran. Dette ved at hun den 9. oktober 2019, omkring klokken 15.00, skal ha dyttet en kvinne slik at hun falt. Hun skal deretter ha tatt mobiltelefon og bankkort fra vesken til kvinnen.

Bråk på Kvadrat

16. februar i år skal 28-åringen ha vært på Kvadrat. Da politiet tok mobiltelefonen hennes for å unngå at hun varslet andre om at det var besluttet ransaking på adressen hennes, skal hun ha slått en politibetjent i overkroppen. Da tre politibetjenter like etterpå skal ha forsøkt å ta kontroll på armene hennes, skal hun ha sparket den ene politibetjenten i leggen. Hun skal også ha sagt flere ganger til politibetjentene at hun skulle drepe dem.

I perioden fra oktober 2018 til juli 2020 skal hun også ved sju anledninger ha brukt sju personers identitetsopplysninger til å handle varer på nett.

Skal ha stjålet fra folk som trente

Tiltalen lyder også på en rekke tyverier. Blant annet skal hun ved seks anledninger ha stjålet lommebøker, bankkort, og kontanter fra folk som har oppholdt seg på forskjellige treningssenter i distriktet. Bankkortene skal hun ha brukt til å handle varer fra diverse butikker.

12. februar i fjor skal hun også ha tatt bilde av et bankkort til en mann. Hun skal videre ha brukt opplysningene på kortet til å handle varer på nett hos Vinmonopolet.

Tiltalen lyder også på at hun skal ha skrevet meldinger med truende innhold til en rekke kvinner i tidsrommet fra april til november 2020.

Det er satt av to dager til saken som skal opp i Stavanger tinghus 21. februar.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av beslaglagt alkoholholdig drikke, samt erstatning til fire av de fornærmede.

