Jente (18) tatt for promillekjøring

Den 18 år gamle jenta kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

14. august i fjor, omkring klokken 01.15, kjørte hun bil i Sandnes til tross for at hun var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av henne klokken 02.01 samme natt viste en alkoholpromille på 0,82.

«Siktede har tilstått uforbeholdent i dagens rettsmøte. Hennes tilståelse støttes av framlagt anmeldelse, og bilder av kjøringen. Det er ingen grunn til å tvile på at hun har gjort det hun er anklagd for, og at hun har handlet forsettlig. Vilkårene for tilståelsesdom er oppfylte. Hun dømmes i tråd med siktelsen», heter det i dommen.

Retten kom til at hun skulle dømmes til fengsel i 18 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Hun ble også dømt til å betale en bot på 10.000 kroner.

Hun mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

