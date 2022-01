Vil ha 10.200 kroner av kvinne som skal ha kjørt i 96 km/t

Kjøringen skal ha funnet sted på Sandnesveien i Gjesdal 14. juni 2020 omkring klokken 00.08. Der skal farten hennes ha blitt målt til 96 kilometer i timen i 70-sone.

For dette har den 28 år gamle kvinnen allerede fått et forelegg på 8500 kroner. Dette har kvinnen nektet å vedta, noe som er grunnen til at saken nå skal opp for retten

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 24. januar og det vil da bli lagt ned påstand om at kvinnen skal betale 10.200 kroner, og i tillegg vil det bli krevd saksomkostninger til det offentlige.

[ Skal ha blitt stoppet fem ganger mens han kjørte bil uten å ha gyldig førerkort ]