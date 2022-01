Utested gikk konkurs – daglig leder skal ikke ha ført regnskap

I utgangspunktet er en mann i 20-årene gitt et forelegg på 20.000 kroner for overtredelser av bokføringsloven. Dette har han ikke vedtatt, noe som er grunnen til at saken nå skal opp i Stavanger tinghus 3. februar i år.

I en periode på 14 måneder fram til konkursåpningstidspunktet skal mannen i egenskap av å være styreleder og daglig leder for virksomheten i serveringsbransjen unnlatt å føre eller sørge for å få ført fortløpende og fullstendig regnskap for virksomheten.

Ifølge forelegget er omsetningen beregnet til omkring 860.000 kroner i den perioden det var drift i virksomheten.

Når saken skal opp for retten vil det bli lagt ned påstand om at mannen skal betale en bot på 24.000 kroner, subsidiært fengsel i 24 dager. Det vil også bli lagt ned påstand om at mannen skal betale saksomkostninger til det offentlige.

