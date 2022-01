Det er statsadvokat Henriette Kvinnsland som har tatt ut tiltale mot en 33 år gammel mann fra Stavanger.

Den lyder blant annet på at han 5. september 2020, omkring klokken 03.00, skal ha kjørt med 20,31 gram marihuana og 20,74 gram hasj i bilen. Han skal også ha kjørt bilen mens han var påvirket av cannabis. En blodprøve tatt av ham klokken 03.57 viste at han var påvirket av cannabis tilsvarende en alkoholpromille på 0,5.

Også 15. februar 2020 skal han ha kjørt bil mens han var påvirket av cannabis tilsvarende en alkoholpromille på 0,5.

Også 21. desember 2020, omkring klokken 15.00, skal han ha kjørt bil til tross for at han var påvirket av andre berusende eller bedøvende middel. Blodprøve tatt av ham samme dag klokken 16.08 viste at han var påvirket av det narkotiske virkestoffet alprazolam, svarende til alkoholpromille på 1,2.

Tiltalen lyder også på to tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort.

Tirsdag 3. mars 2020, omkring klokken 15.00, ved Stavanger legevakt skal han i forbindelse med at han ble innbrakt av politiet og legen skulle klarere han for arresten, skal han gjort kraftig motstand og sparket rundt seg slik at politi og helsepersonell flere ganger måtte vike unna for å unngå å bli sparket i bein og overkropp. En politibetjent ble kastet av beina hans og måtte ta seg for i bakken for å unngå skade.

For dette er han tiltalt for ved vold eller trusler å ha påvirket en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling, eller søkt å oppnå dette.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 8. februar i år.

[ Kjørte bil i cannabisrus mens han hadde hadde hasj og marihuana i bilen ]