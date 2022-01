Mann skal ha forsynt seg med verktøy

23. februar må en 27 år gammel mann fra Bryne møte i Sandnes tinghus tiltalt for tyverier.

I tidsrommet fra 23. mars til 26. mars i fjor skal han ha tatt seg inn i en bolig på Bryne som var under oppussing. Her skal han ha forsynt seg med en motorsag, to pussemaskiner og en multimaskin med mer.

27. mars skal han også ha stjålet en sykkel på Bryne.

Tiltale lyder også på to tilfeller av nasking. 8. mai i fjor skal han ha stjålet varer for 138 kroner fra en dagligvarebutikk på Nærbø.

13. april i fjor skal han også ha stjålet en caps fra en butikk på et kjøpesenter på Bryne.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om erstatning/oppreisning til de fornærmede.

[ – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav ]