Kjørte rundt med dette i vinduet

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland torsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Av de 145 kjøretøyene som ble skiltet inn til kontrollen ble 24 plukket ut til utvidet kontroll, sju kjøretøy fikk skriftlige mangler som må utbedres og åtte kjøretøy ble gitt bruksforbud med mangler som må rettes før videre kjøring. 121 kjøretøy fikk en enklere kontroll med alt i orden.

Det ble skrevet ut to gebyrer på dekk under minimumskravet.

Det ble utført kontroll av farget diesel på tre kjøretøy, alle de kontrollerte kjøretøyene hadde riktig type diesel.

To førere fikk advarsler etter kjøre- og hviletidskontrollen.

En fører måtte fjerne et bord montert i vindu på kjøretøyet sitt.

Et transportforetak blir anmeldt for ulovlig kabotasje kjøring, det kunne ikke dokumenteres at kjøretøyet hadde med last inn i landet.

[ Vegvesenet sjekket diesel i kontroll ]