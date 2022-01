Natt til torsdag har politiet avholdt en hastighetskontroll på Jærveien ved Skjævelandsbrua i Sandnes.

Tre førere fikk forenklede forelegg utskrevet, og det ble gitt et førerkortbeslag. Vedkommende ble målt til 95 km/t i 50-sonen.

Politiet stanset også en bil klokken 01.40 i Stavanger for kontroll. Bilen hadde for dårlige dekk for føret, og bilen fikk kjøreforbud. Fører var en mann i slutten av 20-årene.