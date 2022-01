Transportfirma gikk konkurs

Det var firmaet Lastebilsjåføren AS som var i Egersund tinghus og begjærte oppbud.

«Det framgår at oppbudet er besluttet av styret. Begjæringen oppfyller de formelle kravene i konkursloven § 66 annet ledd. Nærmere dokumentasjon framstår som noe mangelfull, men retten legger opplysningene i begjæringen til grunn. Videre er det sendt med en generalforsamlingsprotokoll der det framgår at selskapet skal oppløses og det er valgt et avviklingsstyre (altså ikke oppbud). Slik retten ser det må nevnte generalforsamlingsvedtak bero på en misforståelse», heter det i kjennelsen.

Lastebilsjåføren AS har drevet med transport og ha holdt til i Hauge i Dalane.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 900.000 kroner og at aktiva som i det vesentligste består av en ubetalt fordring har en anslått verdi på 840.000 kroner.

Firmaet omsatte for litt over tre millioner kroner i 2020 og fikk samme år et resultat på 481.000 kroner før skatt. Lastebilsjåføren AS har hatt fire ansatte.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Lars Martin Ramsland er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 8. mars.

