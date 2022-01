Mann siktet for drapsforsøk

Klokken 02.10 natt til i dag fikk politiet melding om at en mann var blitt skadet av en annen mann på en adresse på Tasta i Stavanger. Politiet og ambulanse var kjapt på stedet, og fornærmede ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus. Han er lettere skadet.

– Gjerningsmannen ble etter kort tid pågrepet på samme sted. Begge de involverte er i 40-årene og bor på hver sin adresse i en flermannsbolig. De har kjennskap til hverandre, men politiet kan foreløpig ikke si noe mer om relasjonen, sier politiadvokat Cathrine Monsen, i en pressemelding.

Gjerningsmannen er siktet for drapsforsøk. Han vil bli framstilt for varetektsfengsling. Mannen erkjenner de faktiske forhold, men nekter straffskyld for siktelsen.

– Vi er i gang med både teknisk og taktisk etterforskning. Siktede avga en kort forklaring da han ble pågrepet i natt, og han vil bli avhørt i løpet av dagen. Det blir også gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, sier Monsen.

Politiet har avhørt flere vitner, og dette arbeidet vil fortsette i dag.