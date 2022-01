Utrykningspolitiet bøtela åtte førere for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring. Kontrollen var i Løkkeveien tirsdag, melder operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt klokken 14.18.

Klokken 15.15 melder operasjonsleder at en mann (32) er anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort. Han ble stanset like ved kjøpesenteret Kvadrat.

