Murerbutikk gikk konkurs

Det var Skude Mur AS som var i Haugaland og Sunnhordland tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er 12 millioner korner og at selskapets aktiva ha en anslått verdi på 400.000 kroner.

Butikken som har solgt fliser, belegningsstein og peiser med mer har holdt til i Skudeneshavn. Skude Mur AS omsatte for 23,8 millioner kroner i 2020. Firmaet fikk samme år et negativt resultat før skatt på 1,5 millioner kroner. Fram til oppbudet var virksomheten igangværende med 13 ansatte.

«Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art, og vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta begjæringen til følge, er dermed til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Ole Johan Berge er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 25. februar.

