Mistet mobilen etter vold mot mann - dermed fant politiet ut hvem han var

Den 23 år gamle mannen fra Jæren erkjente ikke straffskyld da saken mot ham var oppe i Stavanger tinghus.

11. juli i fjor befant 23-åringen seg på byen i Stavanger sammen med venner. I retten opplyste han at han ikke ønsker å oppgi deres identitet.

Ifølge 23-åringen hadde han drukket omkring ti flasker øl i løpet av kvelden. Fornærmede var edru da han gikk gjennom Stavanger sentrum på vei hjem.

Retten fant det bevist at det var en av 23-åringens venner som stoppet fornærmede i Søregata.

«Fornærmede stanset og det oppsto en kort diskusjon mellom tiltalte og en av hans venner på den ene siden og fornærmede på den annen siden. Uten ytterligere foranledning slo så tiltalte fornærmede i ansiktet flere ganger med knyttet neve. Hans venn som sto like ved deltok i dette og sammen slo/dro de fornærmede over ende. Deretter sparket begge to fornærmede flere ganger mens han lå nede», heter det i dommen.

En kvinne som var vitne til volden gjorde anskrik. 23-åringen og vennene hans løp da fra stedet. I forbindelse med voldsepisoden mistet 23-åringen mobiltelefonen sin, noe som ledet til at han ble identifisert av politiet. Politiet har ikke klart å identifisere vennen hans som deltok da volden fant sted.

Retten har ved bevisvurderingen lagt stor vekt på opptak fra overvåkingskamera som viser første del av hendelsesforløpet som er beskrevet foran, og forklaring fra vitnet som så 23-åringen og hans venn sparke fornærmede mens han lå nede.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på personlige forhold og kom til at 23-åringen skulle dømmes til 120 timer samfunnsstraff.

I tillegg ble han dømt til å betale 25.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

