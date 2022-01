437 nye smittetilfeller på Nord-Jæren

Stavanger kommune skriver på sin hjemmeside at de har registrert 229 nye smittede det siste døgnet. Det er en nedgang på 97 smittetilfeller fra døgnet før.

I Sandnes kommune stiger smitten, der er det registert 162 nye smittede det siste døgnet. Det tilsvarer 13 flere enn dagen før, opplyser kommunen.

I Randaberg kommune og Sola kommune er det registrert henholdsvis 9 og 37 nye smittetilfeller.

Over 8.000 totalt i landet

Det siste døgnet er det registrert 8.477 koronasmittede i Norge. Det er 3.189 flere enn samme dag i forrige uke.

I alt har 504.789 personer nå testet positivt for korona i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet. Det skjer knapt to år etter at det første smittetilfellet i landet ble registrert 26. februar 2020.

Den siste uken er det blitt satt tre nye smitterekorder. Den foreløpige toppen kom lørdag, da 12.360 nye tilfeller ble registrert.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 9.229 koronasmittede per dag.

Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 6.145, så trenden er stigende.

228 på sykehus, 21 på SUS

Lørdag var 228 koronapasienter innlagt på sykehus. 21 av disse ligger på Stavanger universitetssjukehus.

79 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 55 respiratorbehandling. Det er én flere på intensiv og tre færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Til sammen er 1.381 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall.