To menn i 30-årene mistenkt for ruskjøring

Klokken 00.13 lørdag ble et kjøretøy stanset for kontroll på E39 ved avkjøringen til Austrått.

En mannlig fører i 30-årene mistenkes for kjøring i påvirket tilstand.

Ifølge politiet er alle nødvendige blodprøver tatt, og det er opprettet sak på forholdet.

Litt tidligere på kvelden, klokken 23.00, hadde UP kontroll, hvor et kjøretøy ble stanset for kontroll på Nesbuveien på Røyneberg.

Også her mistenkes en mannlig fører i 30-årene for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Det er tatt blodprøver av mannen, og politiet har opprettet sak på forholdet.