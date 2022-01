Mistet førerkortet etter at han ble tatt for fart

19-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

15. desember i fjor, omkring klokken 22.41, kjørte han bil mellom Ganddal og Skeiane. Her målte politiet farten hans til 128 kilometer i timen i 80-sone.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelse og logg for stasjonær trafikkontroll.

«På denne bakgrunn har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han i det minste har handlet uaktsomt», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes i samsvar med siktelsen.

Straffen ble fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han ble også dømt til å betale en bot på 13.500 kroner.

Retten bestemte også at han skulle miste førerretten i sju måneder og at han må avlegge full ny førerprøve for å få førerkortet tilbake.

