Kjørte rundt i Sandnes med 2,4 i promille

Den 36 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

Søndag 19. september i fjor, omkring klokken 03.10, kjørte han bil i Sandnes til tross for at han var påvirket av alkohol.

En blodprøve tatt av ham noe senere viste at han hadde kjørt bilen med 2,4 i promille. Kjøringen fant også sted uten at han hadde gyldig førerkort.

«Påvirkningsgraden var høy. Risikoen ved høypromillekjøring er stor, og det øker straffverdigheten. Etter rettens syn er det ikke forhold ved kjøringen, siktedes personlige forhold eller andre omstendigheter som gir grunnlag for en annet reaksjon enn ubetinget fengsel. Kjøringen skjedde over en strekning på noen kilometer, fra Ganddal til Sandnes sentrum. Det er skjerpende at siktede kjørte i tettbygd strøk og at han hadde en passasjer med seg i bilen. Kjøringen skjedde nattetid, og det er ikke opplyst at det oppsto noen konkrete faresituasjoner i forbindelse med kjøringen», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen fikk han noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse. Straffen ble ubetinget fengsel i 28 dager og en bot på 60.000 kroner. Han fikk også sperrefrist for erverv av førerrett i tre år.

36-åringen opplyste i retten at han ønsker å sone en ubetinget fengselsstraff med fotlenke. Retten viste til at dette er opp til Kriminalomsorgen å avgjøre, men slik saken og hans personlige forhold er opplyst, synes han og sakstypen egnet for det.

