Kjørte med 1,7 i promille

Den 42 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

16. november i fjor kjørte han en varebil på Nærbø, omkring klokken 21.30, mens han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham samme dag, klokken 21.58, viste en promille på 1,7.

Kjøringen fant også sted uten at 42-åringen hadde gyldig førerkort. Fra før av er 42-åringen idømt sperrefrist for alltid.

Retten kom til at han hadde handlet som beskrevet i siktelsen og at han i det minste hadde handlet uaktsomt.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten i skjerpende retning vekt på at 42-åringen er straffet for ruspåvirket kjøring to ganger tidligere, i 2013 og i 2014. Ved de tidligere overtredelsene var det også tale om høy promille, henholdsvis på 1,39 og 1,51.

Retten la også vekt på at 42-åringen er domfelt for fem tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort.

«Totalt sett mener retten at siktedes overtredelser har vist en vedvarende manglende respekt for veitrafikkloven. Sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende i skjerpende retning ved straffeutmålingen», heter det i dommen.

I formildende retning ble det lagt noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse, noe som retten mente hadde gitt en prosessøkonomisk gevinst.

Likevel kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 75 dager, og viste til at ved gjentatte overtredelser av ruspåvirket kjøring skal straffen skjerpes betydelig.

Han ble også dømt til å betale en bot på 82.000 kroner.

