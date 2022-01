To personer sendt til SUS etter røykutvikling

Klokken 16.04 torsdag ettermiddag ble det meldt om røykutvikling i en enebolig i Stokkatunet i Stavanger.

Kort tid etter meldte Sør-Vest politidistrikt at nødetatene er på stedet og at beboerne er ute av huset.

– Brannvesenet har kontroll på stedet. Helse sjekker beboerne som var i boligen da det begynte å røyke i en komfyr, skriver politiet på Twitter.

Like før klokken 17.30 melder politiet at de har avhørt beboeren, en kvinne i slutten av 70-årene.

– Hun og et barn som var på adressen er kjørt til SUS for kontroll, skriver politiet, som legger til at de oppretter sak på forholdet.