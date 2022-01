Klokken 20.13 torsdag kveld melder politiet at de bistår helsepersonell i å assistere ned to damer fra et fjell.

De to kvinnene skal ha gått seg vill i området rundt Lifjell i Sandnes.

– Like etter ble det meldt at lokalt brannvesenet har kontakt med damene. De var våte og kalde, men uskadd, melder politiet på Twitter.