Mellom klokken 15.00 og 16.40 hadde UP kontroll i Høylandskrysset i Sandnes.

Her fikk ti bilførere forenklet forelegg på grunn av bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring.

I tidsrommet 15.45 til 16.55 hadde UP nok en kontroll, denne gangen en trafikkontroll i Goaveien i Randaberg.

Kontrollen fant sted i en 50-sone. Resultatet ble to forenklede forelegg og én anmeldelse for kjøring uten gyldig førerkort. Her ble en mann i begynnelsen av 40-årene anmeldt, melder politiet på Twitter.