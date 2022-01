Vil ha 3600 kroner for neglelakk til 79 kroner

24. februar i år må en 42 år gammel kvinne møte i Stavanger tinghus for å ha stjålet en neglelakk til 79 kroner.

Tyveriet skal ha funnet sted i en butikk i Stavanger sentrum 19. mai i fjor, omkring klokken 18.40.

For det har kvinnen fått et forelegg på 3000 kroner som hun har nektet og vedta, noe som er grunnen til at saken skal opp for retten.

«Boten som er fastsatt i forelegget, bygger på at forelegget blir vedtatt. Ved utmålingen av boten er det følgelig lagt inn en strafferabatt på dette grunnlag. Du underrettes om at dersom forelegget ikke vedtas, slik at saken må oversendes til domstolen for pådømmelse, bortfaller strafferabatten. I retten vil det bli lagt ned påstand om bot på 3600 kroner, subsidiært (det vil si for det tilfelle at boten ikke betales/inndrives) fengsel i sju dager, og det vil i tillegg bli krevd saksomkostninger til det offentlige», heter det i forelegget.

