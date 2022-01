Skal ha fektet med kniv og gjort hoggbevegelser mot politibetjenter

Det er statsadvokat Tore Kulstad som har tatt ut tiltale mot en 24 år gammel mann fra Jæren.

Bakgrunnen for det er en hendelse som skal ha funnet sted 1. august i fjor, omkring klokken 05.00.

Etter at politiet ble tilkalt til et sted på Bryne grunnet melding om trusler med kniv, og mens to politibetjenter forsøkte å få ham til å legge fra seg en kniv, skal han ha hevet kniven mot politibetjentene, gestikulert og fektet med den og holdt den mot tjenestemennene i en truende positur. Dette mens han skal ha uttalt at politibetjentene holdt for kort avstand til ham og at han ville at politiet skulle skyte ham.

Da fire andre politibetjenter kom til stedet og nærmet seg skal han ha fektet med kniven og gjort hoggbevegelser mot alle politibetjentene.

Saken skal opp i Sandnes tinghus 13. januar og det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av en kjøkkenkniv.

[ – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav ]