Skal ha banket datteren da hun anklaget ham for overgrep mot henne i barndommen

Mannen i 60-årene erkjente ikke straffskyld da saken var oppe i Sandnes tinghus.

Etter endt bevisførsel mente retten at følgende faktum er bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil:

Fredag den 17. juli 2020 var tiltalte og hans voksne datter hjemme i en bolig i Sandes. Tidligere samme dag hadde tiltalte og fornærmede kranglet om at fornærmede hadde kjørt brorens bil uten tillatelse og skrapt den ene felgen i en veikant. Senere på dagen anklaget fornærmede tiltalte for å ha begått seksuelle overgrep mot henne i hennes barndom, og krevde en forklaring fra tiltalte om dette. Tiltalte nektet for å ha begått overgrep mot fornærmede. Han ble sint, tok tak i fornærmedes venstre arm, og slo henne med knyttet neve flere ganger i venstre underkjeve slik at fornærmede slo hodet i skapene bak seg. Voldsutøvelsen foregikk over en periode på rundt 20 minutter. På et tidspunkt falt fornærmede også sammen på gulvet. Slagene medførte at fornærmede fikk hevelse og tydelig blåmerke på venstre side ved kjeven og symptomer på hjernerystelse.

Mannen forklarte i retten at datteren skadet seg selv på kjøkkenet, mens han befant seg i stuen. Det trodde ikke retten på som kom til at den skulle legge avgjørende vekt på datterens forklaring. I den forbindelse ble det også vist til et lydopptak av hendelsen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på at saken var blitt gammel uten at mannen kunne lastes for dette.

Dermed ble straffen satt til ubetinget fengsel i 30 dager. Han ble også dømt til å betale datteren 15.000 kroner i oppreisningserstatning og 6000 kroner i saksomkostninger.

