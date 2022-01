Kvinne skulle til Oslo – kjørte på E 39 mens hun var påvirket av amfetamin

Den 47 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da saken var oppe i Stavanger tinghus.

26. september 2020, omkring klokken 12.30, ble hun stoppet av politiet mens hun kjørte bil på E 39 ved Lindesnes. En blodprøve har vist at hun var påvirket av amfetamin tilsvarende en promille på over 0,5. Som en følge av kjøringen mistet hun førerkortet. Likevel kjørte hun uten bil på Madla 1. oktober 2020.

Sør-Rogaland tingrett kom til at kvinnen skulle dømmes i samsvar med siktelsen.

I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at hun framsto som lettere påvirket, men fant det skjerpende at hun hadde kjørt fra Stavanger, at hun ble stoppet på Sørlandet og som mål å kjøre til Oslo mens hun var påvirket. Retten la også noe vekt på at hun hadde hatt en passasjer i bilen – og at hun noen dager senere kjørte uten å ha gyldig førerkort.

Samtidig kom retten til at hun skulle få noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Dermed ble hun dømt til fengsel i 18 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Retten viste også til at 47-åringen fikk et forelegg på 25.000 kroner for bedragerier som hun har vedtatt. I den forbindelse mente retten at ruskjøringen burde vært pådømt sammen med forelegget. Dermed kom retten til at dette skulle føre til at hun ikke skulle idømmes ytterligere bot.

I tillegg mistet hun førerretten i seks måneder.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]