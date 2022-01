Hadde 1,7 i promille

21-åringen fra Stavanger kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tinghus.

1. januar i fjor, omkring klokken 01.50, kjørte han bil i Oslo. Ifølge dommen kjørte han bare noen meter, men han kolliderte med en annen bil. En blodprøve tatt av ham noe senere viste en promille på 1,71. Retten kom til at 21-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han i det minste har handlet uaktsomt.

Påtalemyndigheten har foreslått at han skulle dømmes til fengsel i 60 dager. Samtidig har påtalemyndigheten skrevet i påtegningen til retten at 21-åringen har opplyst at han er under behandling og vil ta med seg dokumentasjon på dette i retten, slik at retten selv kan vurdere om det kan gis en ny dom på samfunnsstraff.

21-åringen hadde med seg dokumentasjon på at han er under behandling og at han vil være dette i drøye to måneder til. Ifølge denne dokumentasjonen har han nytte av behandlingen, at han arbeider godt og holder seg rusfri.

I mai 2020 ble 21-åringen dømt til 45 timer samfunnsstraff. I forbindelse denne saken kom retten til at den basert på 21-åringens livssituasjon skulle avsi en fellesstraff med denne dommen, og at straffen på ny må være samfunnsstraff.

I forbindelse med straffutmålingen la også retten vekt på at saken var blitt noe gammel.

Dermed ble han dømt til 60 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager. Han ble også dømt til å betale en bot på 10.000 kroner og fikk to års sperrefrist på erverv av førerrett.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]