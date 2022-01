Tok førerkort fra mann etter at han kolliderte med bil

Det var påtalemyndigheten som har bedt om rettens kjennelse for midlertidig tilbakekall av førerretten, samt at førerkortet til en 20 år gammel mann kan holdes beslaglagt inntil saken mot ham endelig er avgjort, men ikke utover den 14. april i år.

Bakgrunnen for det var en hendelse som fant sted på Daleveien i Sandnes 15. oktober i fjor, omkring klokken 20.30.

Ifølge siktelsen skal han ha holdt for høy fart etter forholdene og fått sladd i en kurve som en følge av dette. Dermed skal han ha kommet over i motsatt kjørefelt der han kolliderte med en annen bil. Det oppsto store materielle skader på hans egen bil, og store materielle skader på den andre bilen. Føreren av den andre bilen skal også ha fått smerter i rygg og hode.

Samme dag samtykket 20-åringen til midlertidig tilbakekall av førerretten, men 15. november i fjor trakk han dette tilbake.

I Stavanger tinghus forklarte 20-åringen at han ikke kjørte fort, men holdt fartsgrensen som er 60 kilometer i timen på stedet. Ifølge 20-åringen kom han over i motsatt kjørefelt på grunn av vannplaning.

Retten mente at det er skjellig grunn til å mistenke 20-åringen for å ha kjørt for fort. I den forbindelse ble det vist til forklaringene til de to passasjerene han hadde i bilen. Begge forklarte at 20-åringen hadde kjørt veldig fort, og at den ene av disse hadde bedt ham om å roe ned farten, noe han ikke gjorde.

Også føreren av bilen som 20-åringen kolliderte med har forklart om at han kjørte svært fort og har anslått at farten var over 100 kilometer i timen.

Retten viste også til at skadene på bilene var omfattende og at begge bilene måtte kondemneres etter ulykken.

Dermed kom retten til at påtalemyndigheten midlertidig kan tilbakekalle førerretten og holde førerkortet til 20-åringen beslaglagt inntil saken mot ham endelig er avgjort, men ikke utover den 14. april i år.

