Kjørte rundt med ti gram marihuana i bilen

Den 19 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han møtte i Stavanger tinghus.

16. desember 2020, omkring klokken 23.05, ble 19-åringen stoppet av en politipatrulje på Sola. Han var da alene i bilen og da polititjenestemennene mente at han framsto som ruset ble det tatt en hurtigtest av ham med tanke på ruspåvirkning.

Denne ga utslag på cannabispåvirkning, og det ble derfor besluttet å ta ham sykehuset for blodprøvetaking. Det ble også besluttet ransaking av bilen der det ble funnet to lynlåsposer med til sammen ti gram marihuana, ett gram hasj og en sigarett som inneholdt 0,5 gram hasj.

Blodprøven viste også at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 1,2 i forbindelse med kjøringen.

I skjerpende retning la retten vekt på at det er sterke allmennpreventive hensyn som gjør seg gjeldende ved kjøring i påvirket tilstand. Retten viste også til at 19-åringen hadde kjørt på et sted og et tidspunkt hvor det vanligvis vil være en del trafikk, og at han ved dette har utsatt både seg selv og andre for en uakseptabel risiko.

I formildende terning la retten no vekt på tidsbruken i saken. Han fikk imidlertid ikke noe tilståelsesrabatt da han ikke har ønsket å forklare seg for politiet og kun gitt en begrenset forklaring i retten.

Straffen ble fengsel i 18 dager der han får fradrag for to dager i varetekt. Han ble også dømt til å betale en bot på 20.000 kroner.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.