Lurte kvinne til å betale 15.000 kroner for veske

Det er statsadvokat Arvid Malde som har tatt ut tiltale mot en 43 år gammel kvinne.

Den lyder på at hun 13. september 2020, omkring klokken 19.00, via nettstedet finn.no skal ha forledet en kvinne til å overføre 15.000 kroner for en veske 43-åringen ikke hadde til hensikt å sende.

1. november 2020, omkring klokken 20.15, skal hun ha blitt stoppet ved Sokn kontrollstasjon. Ifølge tiltalen skal hun ha kjørt bil mens hun var påvirket av alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler. En blodprøve tatt av henne klokken 21.50 viste at hun skal ha vært påvirket av cannabis og narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 0,5.

23. juli 2020 skal hun ha stjålet en PC fra en bedrift i Stavanger sentrum. Samme dag skal hun omkring klokken 12.50 ha oppholdt seg på et kjøpesenter i Stavanger til tross for at hun klokken 12.00 i Klubbgata hadde fått pålegg om å forlate byen.

Saken skal opp i Stavanger tinghus 8. mars. Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om at 43-åringen skal betale 15.000 kroner i erstatning til kvinnen hun skal ha lurt.

