Ville ta førerkortet fra mann fram til juli 2024

Det var påtalemyndigheten som har bedt om rettens kjennelse for midlertidig tilbakekall av førerretten til en 29 år gammel mann, og at mannens førerkort kan holdes beslaglagt inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke utover 14. juli 2024.

Onsdag 18. november 2020, omkring klokken 15.45, skal han ha kjørt bil på Hundvåg mens han var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter. Også fredag 29. januar i fjor, klokken 14.22, skal han ha kjørt bil på Hundvåg mens han var påvirket av amfetamin.

Neste ruskjøring skal ha funnet sted 8. mars i fjor, klokken 12.20, i Haugesundsgata på Storhaug, der han skal ha kjørt mens han var påvirket av narkotiske piller og amfetamin.

Også den 19. april, 3. juni og 14. juli i fjor skal han ha kjørt bil og motorsykkel mens han var påvirket av narkotika.

Mannen forklarte i Stavanger tinghus at han gjentatte ganger har kjørt i ruspåvirket tilstand og uten gyldig førerkort, og han har erkjent de fleste av disse forholdene.

Ifølge siktelsen skal han også ha kjørt en motorsykkel på Nesbuveien i Sola 4. juni i fjor. Her skal farten hans ha blitt målt til 134 kilometer i timen i 60-sone. I forbindelse med denne kjøringen skal han også ha unnlatt å stanse for politiet til tross for at det var gitt tegn om stanse.

Retten viste til at i påtegningen fra påtalemyndigheten er det uttalt at 29-åringen ved en eventuell domfellelse må påregne inndragning av sitt førerkort i minst tre til fem år som følge ruskjøringen han er siktet for.

Dermed kom retten til at påtalemyndigheten kan midlertidig tilbakekalle førerretten og holde førerkortet til 29-åringen beslaglagt inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke ut over 14. juli 2024.

