Varmeteppe tok fyr

Klokken 02.22 fikk Sør-Vest politidistrikt melding om røykutvikling fra et hus i Tananger.

– Det var kun to personer på adressen, og de har begge blitt tilsett av ambulansepersonell på stedet. De har fått i seg røyk, skriver politiet på Twitter.

Det har ikke vært åpne flammer – kun ulming i et varmeteppe, men dette har ført til mye røyk inne i huset. Brannvesenet startet derfor en utlufting på adressen, og beboerne måtte finne seg et annet sted å sove. Det var for mye røyk og gasser i huset til at de kunne sove i det.

Politiet oppretter sak på forholdet.