Mann skal ha hatt 2,47 i promille

En 33 år gammel mann fra Jæren er tiltalt for å ha drukket alkohol etter at han var involvert i en trafikkulykke.

Fredag 26. februar i fjor, om kvelden, etter å ha kjørt en bil og vært involvert i en trafikkulykke ved Brautvegen i Klepp som førte til skade på tredjemanns eiendom og på bilen, skal han ha inntatt alkohol til tross for at han forsto at kjøringen kunne medføre politietterforskning eller utviste grov uaktsomhet i så måte.

Subsidiært er han tiltalt for promillekjøring ved at han i tidsrommet fra klokken 21.00 til 21.30 kjørte bilen mens han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av klokken 00.51 viste en promille på 2,47.

Tiltalen lyder også på oppbevaring av narkotika. Dette ved at 6. desember 2020 skal ha oppbevart ett gram kokain i boligen sin. Der skal han også ha oppbevart dopingmidler.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 11. mars. Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om tap av førerretten.

[ Møttes for første gang siden ungdomskolen – slo ham i ansiktet slik at han besvimte ]