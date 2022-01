Mindreårig siktet for å ha skutt fyrverkeri på politiet

En mindreårig gutt som går på videregående skole er siktet etter bestemmelsen om vold, trusler eller skadeverk mot politiet. Bakgrunnen for siktelsen er fyrverkeri skutt mot en politibil på Varhaug nyttårsaften.

– Han ble siktet i går, og Sør-Rogaland tingrett besluttet ransaking. Den ble gjennomført i dag, og siktede ble i dag tatt med til Jæren politistasjon for avhør med forsvarer til stede. Han samarbeider godt med politiet. Han har både erkjent og beklaget forholdet, sier politiadvokat Christina Nessa i en pressemelding fra politiet fredag.

Politiet patruljerte på Varhaug nyttårsaften.

– Det ble avfyrt fyrverkeri mot patruljens uniformerte bil, og dette skal ha gått av under eller like rundt bilen, sier Nessa.

Gutten som er siktet har bostedsadresse i en annen kommune på Nord-Jæren.

– Straffen for brudd på paragraf 155 for voksne er i utgangspunktet ubetinget fengsel. For mindreårige brukes alternative straffereaksjoner; samfunnsstraff eller ungdomsoppfølging, altså individualisert plan for oppfølging og tiltak som strekker seg over flere måneder og opp til ett år, og som har fokus på forebygging av nye lovbrudd, forklarer politiadvokat Nessa.

