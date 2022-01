Mann (56) skal ha gitt jente (16) kjeks med cannabis

Det er politiadvokat Fredrik Martin Soma som har tatt ut tiltale mot en 56 år gammel mann fra Sandnes.

Den lyder blant annet på at han skal overdratt narkotika. Dette ved at han i løpet av februar 2018 skal ha gitt en 16 år gammel jente kjeks inneholdende tetrahydrocannabinol (THC) som er virkestoffet i cannabis.

56-åringen er også tiltalt for overtredelse av våpenloven. Dette ved at 14. oktober 2020 skal ha oppbevart 4300 patroner av ulik type, uten at dette var nedlåst i en låsbar innretning. I tillegg skal han også ha oppbevart ti kilo svartkrutt i et ulåst skap i kjelleren.

Saken skal opp i Sandnes tinghus 24. februar. Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av diverse ammunisjon.

