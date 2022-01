Skatteetaten tok pant i kontoen til mann og slo ham konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at en 37 år gammel mann fra Sandnes ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 243.550 kroner i skyldig moms, tilleggsskatt og tvangsmulkt.

37-åringen har drevet et byggefirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak og erkjent i rettsmøtet i Sandnes tinghus at han skyldte det aktuelle beløpet. Han opplyste også at han ikke har eiendeler utover en konto der det står omkring 21.000 kroner som Skatteetaten har tatt utleggspant i.

«Det ble avholdt utleggsforretning hos skyldner den 25. oktober 2021 uten at det ble oppnådd betryggende dekning for kravet. Det ble tatt pant i en konto på 21.000 kroner. Det foreligger derfor presumsjon for insolvens jf. konkursloven § 62. Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Sett hen til samlet gjeld legger retten til grunn at betalingsproblemene ikke er midlertidige. Vilkårene for å åpne konkurs etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Lars Kåre Pedersen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 15. februar i år.

