En politipatrulje satt på blålys for å kontrollere et kjøretøy på Kvernevikveien i Randaberg, torsdag ettermiddag. Men, bilen som politiet signaliserte til å stoppe, satt heller opp farten og nektet å stanse for kontroll.

Det skriver politiet på Twitter.

Etter en kort forfølgelse stanset bilen i Goaveien, og politiet fikk kontroll over den kvinnelige sjåføren.