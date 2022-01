Kjørte på E 39 med 130 kilo is på taket

Det var under en kontroll ved Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 onsdag kveld at kontrollørene fra Statens vegvesen kom over en semitrailer med masse potensielt farlig is på taket.

Is: Semitrailer på E 39 ble stoppet med 130 kg is på taket. (Statens vegvesen)

Sjåføren måtte fjerne det som viste seg å være 130 kg med is fra taket på semitraileren før de fikk fortsette ferden.

– Føreren var ikke klar over at det var samlet seg store mengder is på taket og var svært takknemlig for at det ble oppdaget før det ramlet av langs veien, heter det i kontrollrapporten.

To anmeldelser og 13 kjøreforbud

Totalt passerte 73 tungbiler kontrollstedet i løpet av kontrollen onsdag kveld. 21 av disse ble kontrollert nærmere. Det resulterte blant annet i 13 kjøreforbud, seks dekkgebyr og to anmeldelser. Her er noen av forholdene som ble notert i vegvesenets kontrollrapport:

Et vogntog som kjørte forbi oppsatt kontroll ble innhentet og ført tilbake til Krossmoen kontrollstasjon der føreren ble anmeldt for å unndra seg trafikk kontroll, fører og vogntog blir stående til forholdet er avgjort.

En annen fører ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerrett.

Sjåføren av et vogntog fikk bruksforbud for avrenninger fra fiskelasten.

En fører fikk 3000 kroner i gebyr for å ha sorte klistremerker på kjennemerkene sine.

En tilhenger fikk bruksforbud med dårlige bremser.

Fire førere fikk gebyr for ikke medbrakt vognkort.

Det ble skrevet ut 6 gebyrer på dekk som var slitt under minimumskravet på 5 mm.

