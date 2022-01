Uoppmerksom mann fikk skader på bilen sin og må punge ut

31-åringen fra Jæren kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

Fredag 12. november i fjor, klokken 20.23, kjørte han bil på E 18 ved Botnetunnelen i Holmestrand. Ifølge siktelsen gjorde han dette uten å være tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet han på grunn av manglende oppmerksomhet, og til tross for at det var varslet med skilt og lys at kjørefeltene var sperret og kjørebanen innsnevret, kjørte på noen dekk som var satt opp som sperring, med den følge at det oppsto skade på bilen og på sperremateriell.

Retten kom til at mannen hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han hadde vært uaktsom under kjøringen.

Sør-Rogaland tingrett kom til at han skulle dømmes til å betale en bot på 10.000 kroner, samt tap av førerretten i seks måneder regnet fra den 13. november i fjor.

