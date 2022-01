Skal ha fyrt opp brennbart materiale i leilighet

Det er statsadvokat Asbjørn Eritsland som har tatt ut tiltale mot en 39 år gammel mann fra Stavanger.

Om morgenen 31. mai i fjor skal han ha satt fyr på brennbart materiale i en leilighet tilhørende Stavanger kommune. Leiligheten ble totalskadd og brannen spredte seg til balkongen til naboleiligheten som ble påført forskjellige skader.

9. august i fjor skal han også ha vært på et apotek i Stavanger. Her skal han ha sagt «dette er et ran, jeg har kniv, jeg skal rane dere i dag», samtidig som han skal ha gitt uttrykk for at han ville ha narkotiske tabletter. Samtidig skal han også ha hatt en tapetkniv i hånden før han forlot apoteket med legemidler til en verdi av 636,80 kroner.

Det er satt av tre dager til saken som skal opp i Stavanger tinghus 17. januar. Tiltalen lyder også på oppbevaring av narkotika og innbrudd i en butikk.

