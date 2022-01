Møttes for første gang siden ungdomskolen – slo ham i ansiktet slik at han besvimte

Den 17 år gamle gutten erkjente straffskyld for vold da han møtte i Stavanger tinghus.

18. juni 2021 var tiltalte på et vorspiel hos en venn ved i Sandnes. Det var rundt ti personer til stede på vorspielet og fornærmede var blant deltakerne.

Tiltalte og fornærmede kjente hverandre fra ungdomsskolen. Gjennom årene på ungdomsskolen hadde de hatt et konfliktfylt forhold til hverandre. På vorspielet traff de hverandre igjen for første gang siden ungdomsskoletiden. I løpet av kvelden pratet de sammen om det som hadde skjedd mellom dem tidligere. Stemningen mellom tiltalte og fornærmede var da god.

Omkring klokken 22.30 ga vertens far beskjed om at det var på tide at de avsluttet vorspielet og dro videre. På dette tidspunktet hadde både tiltalte og fornærmede drukket mye alkohol, blant annet i form av sprit, og de var svært beruset. Festdeltakerne gjorde seg klare til å gå ut. En gruppe på syv til åtte stykker, deriblant tiltalte og fornærmede, stilte seg i gaten noe bortenfor huset og ventet på resten av følget. Mens de sto og ventet, oppsto det en konfrontasjon mellom tiltalte og fornærmede.

«Retten ser ikke bort fra at fornærmede sa noe til tiltalte angående deres tidligere konflikt som fikk tiltalte til å reagere. Deretter kom fornærmede nokså tett opp i ansiktet til tiltalte. Som en reaksjon slo tiltalte fornærmede i ansiktet slik at han besvimte og falt i bakken. Etter at hendelsen fant sted, ble tiltalte umiddelbart tatt med bort fra fornærmede av noen venner. Politiet ble ringt, og både vertens far og to andre voksne naboer kom til for å hjelpe», heter det i dommen.

Retten kom også til at 17-åringen hadde sparket en politibetjent i låret i forbindelse med at han ble pågrepet.

Straffen ble fengsel i 120 dager, som i sin helhet ble gjort betinget med en prøvetid på to år, mot at han gjennomfører ungdomsoppfølgning i konfliktrådet med en varighet på ti måneder.

[ Fikk en fryktelig dårlig kveld på byen – griset til med sin egen avføring ]