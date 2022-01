Kjørte rundt med for mye ved i lasten

Statens vegvesen hadde onsdag kontroll på Sokn kontrollstasjon ved E 39.

Kontrollen var rettet mot varebiler og kjøretøy med tilhenger, og resultatet var følgende:

Det ble kontrollert totalt elleve kjøretøy der det ble avdekket diverse feil på lys, dekk, førerrett og overvekt.

To varebiler ble stanset med overvekt, en med 200 kilo og en med 900 kilo for mye last. På kjøretøy opp til 3500 kilo blir overvekt på mer enn 30 prosent eller 500 kilo ilagt et vektgebyr på 3000 kroner.

Videre bli det skrevet ut to dokumentgebyr og fem dekkgebyr, på totalt 9000 kroner i løpet av kontrollen.

Det vil også bli inngitt en anmeldelse for manglende førerrett for bil og tilhenger.

Også på Krossmoen kontrollstasjon ble tirsdag kveld holdt en kontroll, og her var resultatet følgende:

Under kontrollen ble det skrevet ut seks kontrollsedler for tekniske mangler på de kontrollerte kjøretøyene og fem kjøretøy fikk bruksforbud med forhold som må utbedres før videre kjøring.

Et kjøretøy lastet med farlig gods (ADR) fikk pålegg om å skaffe påbudt sikkerhetsutstyr før transporten kan fortsette.

En fører fikk 6000 kroner i gebyr for flere brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene innenfor kontrollperioden på 28 dager.

