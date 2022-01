Tatt for ruskjøring – bilen måtte hentes av arbeidsgiveren

Den 48 år gamle mannen erkjente straffskyld for to tilfeller av ruskjøring da han møtte i Stavanger tinghus.

8. mars i fjor røyket han hasj. Dagen etter kjørte han bil i forbindelse med at han var på jobb. Rundt klokken 13.05 ble en politibetjent fra UP oppmerksom på kjøringen hans. UP kjørte etter 48-åringen da han kjørte inn på Motorveien og deretter svingte av ved Brustadbua før han ble stoppet av politiet i Jonas Lies gate. Polititjenestemannen oppfattet ham som blank i øynene. En spyttprøve ga utslag på bruk av cannabis. 48-åringen ble derfor fraktet til legevakten for blodprøvetaking. Denne viste at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 0,5.

Også 16. mars i fjor røyket 48-åringen hasj. Dagen etter kjørte han bil på Sandnes i forbindelse med at han var på jobb. Omkring klokken 10.30 ble en UP-patrulje oppmerksom på bilen han kjørte og like etterpå ble han stanset. Også denne gangen ga en spyttprøve utslag på cannabis og 48-åringen ble tatt med til legevakten for blodprøvetaking. Samtidig ble 48-åringens arbeidsgiver tilkalt for å hente bilen. Også denne gangen viste blodprøven at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 0,5.

Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha brukt en mobiltelefon mens han kjørte på motorveien 29. juni i fjor.

Under tvil kom retten til at han skulle dømmes til en betinget straff og dømte ham til 45 dager fengsel som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Han ble også dømt til å betale 20.000 kroner i bot og mistet førerretten i tre år.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]